Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamber ve Çocuk' temasıyla idrak edilecek - Son Dakika

Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamber ve Çocuk' temasıyla idrak edilecek

22.10.2020 13:25

Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamber ve Çocuk' temasıyla idrak edilecek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Bugün maalesef yeryüzünde milyonlarca çocuk, şefkatten, merhametten, insaftan ve adaletten yoksun bir hayata mahküm edilmiştir" "Çocuklar, insani değerleri, kültürel mirası ve ahlaki...

Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamber ve Çocuk' temasıyla idrak edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

"Bugün maalesef yeryüzünde milyonlarca çocuk, şefkatten, merhametten, insaftan ve adaletten yoksun bir hayata mahküm edilmiştir"

"Çocuklar, insani değerleri, kültürel mirası ve ahlaki davranış modellerini ilk olarak aile içerisinde öğrenmektedir"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün maalesef yeryüzünde milyonlarca çocuk, şefkatten, merhametten, insaftan ve adaletten yoksun bir hayata mahküm edilmiştir" dedi.

'Peygamber ve Çocuk' temasıyla önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Mevlid-i Nebi Haftası düzenlenen programla tanıtıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'na özel olarak hazırlanan "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu "Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet" adlı radyo tiyatrosu hazırlandığını belirtti. Erbaş, çocuk istismarından aile kurumlarının alması gereken önlemlere, medyadan siber suçlara kadar bütün kuruluşlara tavsiyelerde bulundu. Hz. Muhammed'in (s.a.v) çocuklara yaklaşımında en güzel örnek ve yol gösterici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erbaş, "Bugün maalesef yeryüzünde milyonlarca çocuk, şefkatten, merhametten, insaftan ve adaletten yoksun bir hayata mahküm edilmiştir. Oysa Allah Resülü (s.a.v.), çocuklara yönelik her türlü şiddet, baskı, öteleme ve istismarın sıradanlaştığı bir dönemde çocukların haklarını en üst derecede savunmuş ve bu uğurda en büyük gayret ve mücadeleyi ortaya koymuştur" dedi.

"Çocukların fiziksel ve duygusal gelişiminde aile kurumunun etkisi son derece büyüktür"

Çocukların gelişiminin ailede başladığını belirten Erbaş, "Peygamber Efendimizin bir baba, bir eğitimci yahut bir idareci olarak çocuklara yaklaşımını, onlarla kurduğu iletişimin ilke ve niteliklerini doğru bir şekilde tespit etmek ve çocuklarımızı bu doğrultuda yetiştirmek hepimizin en önemli görevlerindendir. Burada önemle ifade edeyim ki, çocukların fiziksel ve duygusal gelişiminde aile kurumunun etkisi son derece büyüktür. Çocuklar, insani değerleri, kültürel mirası ve ahlaki davranış modellerini ilk olarak aile içerisinde öğrenmektedir" ifadelerini kullandı.

"İyi insan yetiştirme sorumluluğunu sadece aileye yüklemek de ciddi bir yanılgıdır"

İletişimin çok ilerlediği bir çağda ailelerin yanı sıra toplumun bütün fertlerine iş düştüğünün altını çizen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Küresel anlamda iletişim ve etkileşimin böylesine çeşitlendiği ve yaygınlaştığı bir dönemde iyi insan yetiştirme sorumluluğunu sadece aileye yüklemek de ciddi bir yanılgıdır. Çocukların ihtiyaçları, sağlığı, eğitimi, himayesi, güvenli ve huzurlu bir geleceğe hazırlanması hususunda toplumun bütün fertleri ve kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Bilhassa siber suçlar, terör örgütleri, bağımlılık tacirleri gibi çağın tehdit ve tehlikelerinden çocuklarımızın korunması, istismarların önüne geçilmesi, eğitimden emniyete, sivil toplumdan medyaya kol kola çalışmayı zorunlu kılmaktadır" dedi. .

Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle Mevlid-i Nebi Haftası'nın süreceğini belirten Erbaş, konuşmasını iyi dileklerle sonlandırdı.

Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamber ve Çocuk' temasıyla idrak edilecek
Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamber ve Çocuk' temasıyla idrak edilecek
Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamber ve Çocuk' temasıyla idrak edilecek
Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamber ve Çocuk' temasıyla idrak edilecek
Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamber ve Çocuk' temasıyla idrak edilecek
Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamber ve Çocuk' temasıyla idrak edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Peygamber, Asker, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamber ve Çocuk' temasıyla idrak edilecek - Son Dakika

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