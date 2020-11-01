Mevlid-i Nebi haftasında 'Aileler camide buluşuyor' programı düzenlendi - Son Dakika

Mevlid-i Nebi haftasında 'Aileler camide buluşuyor' programı düzenlendi

01.11.2020 14:30
Mevlid-i Nebi haftasında 'Aileler camide buluşuyor' programı düzenlendi, System.String[]

Kayseri İl Müftülüğü tarafından, Mevlid-i Nebi haftası dolayısı ile 'Aileler camide buluşuyor' programı düzenlendi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından, Mevlid-i Nebi haftası dolayısı ile 'Aileler camide buluşuyor' programı düzenlendi.

Hacı Kılıç Cami'de öğle namazının ardından düzenlenen programa İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, küçük çocuklar ve aileleri katıldı.

Bu buluşma ile 3 neslin bir arada ibadet ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin Güven, "Hepinizin bildiği üzere Mevlid-i Nebi haftamız münasebeti ile birçok program gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bizler bir haftayı iki haftaya çıkardık ve iki hafta boyunca programlarımız devam edecek. Genellikle programlarımız Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu ana temaya uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu yılın Mevlid-i Nebi haftasının konusunu 'Peygamberimiz ve Çocuk' olarak belirledi. Bizler de cami-çocuk buluşmaları, cami-gençlik buluşmaları, sabah namazı buluşmaları ve benzeri buluşmalar içerisinde bir de ailelerimizle camilerde buluşalım dedik. Anne, baba, çocuklar, büyükanneler ve büyükbabalar olarak ailenin fertleri ile camide buluşalım dedik. En az şu an burada 3 nesil var. 3 nesil bir arada rabbimize kullukta onun huzurundayız" dedi. - KAYSERİ

Mevlid-i Nebi haftasında 'Aileler camide buluşuyor' programı düzenlendi
Mevlid-i Nebi haftasında 'Aileler camide buluşuyor' programı düzenlendi
Mevlid-i Nebi haftasında 'Aileler camide buluşuyor' programı düzenlendi

Şahin Güven, Kayseri, Nesil, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mevlid-i Nebi haftasında 'Aileler camide buluşuyor' programı düzenlendi - Son Dakika


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