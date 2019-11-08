Mevlid-i Nebî Sergisi açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mevlid-i Nebi Sergisi gibi sergiler gerçekten bir zamanlar bilimde ve teknolojide, sanatta ve estetikte zirve olmuş medeniyetimizi tüm dünyaya tanıtmak açısından çok önemli. Ancak iş insanlarının bu işe gerçek manada sahip çıkmasıyla biz sanatçımıza, sanat eserlerimize hak ettiği değeri verebiliriz." dedi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Hz. Muhammed'in alemi teşrifinin yıl dönümünde açılan Mevlid-i Nebi Sergisi, MÜSİAD Genel Merkezi'nde sanatseverlerin ve meraklıların beğenisine sunuldu.



Hat, tezhip ve minyatür alanında çalışmalarda bulunan otuz üç sanatçının kırka yakın eserinden oluşan sergi, Hz. Muhammed (s.a.v) ilgili ayetlerden, hadislerden, Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n Necat'ından seçilen beyitlerle hazırlandı.

20 Aralık Cuma gününe kadar sanatseverlerin ilgisine açık olacak serginin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşan Bakan Varank, sergide bulunmaktan gurur duyduğunu, bu tür sergilerin aslında yüzyıllar boyunca dünyaya önderlik etmiş kendi medeniyetimizin kimliğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu aktardı.



Varank, şunları kaydetti:



"Mevlid-i Nebi Sergisi gibi sergiler gerçekten bir zamanlar bilimde ve teknolojide zirve olmuş aynı zaman da sanatta ve estetikte zirve olmuş medeniyetimizi tüm dünyaya tanıtmak açısında çok önemli. MÜSİAD'a teşekkür etmek istiyorum. Ancak iş insanlarının bu işe gerçek manada sahip çıkmasıyla biz sanatçımızı, sanat eserlerimizin hak ettiği değeri verebiliriz. FSMVÜ'ye de yine bu manada teşekkür ediyorum.

Bu serginin bizim açısından bize özel anlamı var. Bu serginin koordinatörü Betül Bilgin hocamız, biz evlendiğimiz zaman nikah davetimizin önündeki yazıyı yazan hocamızdı. Yazıyı yazan hocamızdan dolayı bu sergi bizim için farklı anlamlar ifade ediyor. Bu sergi İstanbulumuza hayırlı olsun. Sergiyi iyi tanıtmamız lazım. Tüm İstanbullular buraya gelsinler diyoruz."



"Kültürel diplomasi faaliyetleriyle ülkemizin tanıtılmasına katkı sunuyoruz"

Abdurrahman Kaan ise kendi medeniyetimizin ihyasını en önemli ideallerinden biri olarak gördüklerini ve bu gaye etrafında kendi mana ve köklerinden aldıkları ilhamla adımları attıklarını belirterek, "Bu mefküre doğrultusunda, MÜSİAD SANAT'ı kurarak Türk- İslam medeniyetinin iziyle yoğrulan coğrafyamızın kültürel zenginliğinin birer yansıması olarak, büyük emek ve incelikle ortaya konulan eserlerin sergilenmesine katkı sunuyoruz." dedi.



MÜSİAD olarak Tazelenme Süreci adını verdikleri bu yeni dönemde, "Kültür Ekonomileri, Medya ve Penetrasyon" adını verdikleri bir komite oluşturduklarını ifade eden Kaan, "Yurt içi ve yurt dışındaki teşkilat ağımız ve şubelerimiz üzerinden kendi öz benliğimize ait eserlerin tanıtılması amacıyla yoğun bir gayret içerisindeyiz. Teşkilat ağımız üzerinden yürüttüğümüz kültürel diplomasi faaliyetleriyle ülkemizin ve manevi değerlerimizin tanıtılmasına büyük bir katkı sunuyoruz." diye konuştu.