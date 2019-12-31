Mevlid-i Nebi yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Seydişehir ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



Seydişehir Müftülüğü tarafından düzenlenen bin 600 öğrencinin katıldığı yarışmada ilk, orta ve lise düzeyinde dereceye giren öğrencilere 400 lira para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Müftüsü Adem Bebek, "Her yıl okullarımızda Peygamber hayatını ve ahlakını öğrencilerimize aşılamak için çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Bu yıl dua, hadis ve ayetlerin anlamları ile ilgili yarışma düzenledik. Yarışmaya bin 600 öğrencimiz katılım gösterdi. İnşallah bu yaraşmaların her yıl kapsamını artırarak düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar da, "Bizler bu işte sadece aracı olduk. Önümüzde ki sene inşallah katılım sayısını da artıracağız. Öğrencilerimizi tebrik ederken, yarışmaya sahip çıkan öğretmenlerimize, müftümüze ve kaymakamımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Adile Baysal Kültür Evi'nde gerçekleşen programa Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Adem Bebek, okul müdürleri ve dereceye giren öğrenciler katıldı.