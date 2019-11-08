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Mevlid Kandili

7 saat önce

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

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Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Ertaş mesajında şunlara yer verdi:

"Mübarek gecelerin toplum hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrifleri dolayısıyla kutladığımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Bugün hepimiz Peygamber Efendimizi anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, rehberliğine muhtacız. Böylesine önemli günler manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, duygu birliğinin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın hat safhaya çıktığı müstesna zaman dilimleridir. Bu duygu ve düşüncelerle; bu mübarek gecenin tüm dünyada barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyor, hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum."

Mevlid Kandili, Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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