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Mevlid Kandili

7 saat önce

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Mevlid Kandili için kutlama mesajı yayımladı.

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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Mevlid Kandili için kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Pekyatırmacı, mesajında şunlara yer verdi:

"Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid Kandili'ne kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Sevgili Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. İslam, bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir.

Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eşdost ve akrabaların gönüllerini almalıyız."

Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz eder, hemşehrilerimizin ve bütün İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ederim."

Ahmet Pekyatırmacı, Mevlid Kandili, Selçuklu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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