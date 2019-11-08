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Mevlid Kandili

7 saat önce

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılca, Mevlid Kandili için yayımladığı mesajında şunlara yer verdi:

"Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyorum. Rebiyülevvel ayının 12'nci gecesi olan bu kutlu gecede Sevgili Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid-i Nebi'yi idrak ediyoruz. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunun ve O'nun insanlığa kurtuluş müjdesi olarak getirdiği mesajlarla kalplerimizin aydınlandığı nurlu bir gecedir. Bu gece, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Onun hayatı, sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehberdir. Peygamberimizin varlık alemini şereflendirmesini idrak ettiğimiz bugün, O'nunla gelen vahyin ışığı gönüllerimizi bir kez daha aydınlatsın. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımız, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için Mevlid Kandili'nin barış, bereket ve selamete vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyor, Konyalı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum."

Mevlid Kandili, Hasan Kılca, Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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