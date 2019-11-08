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Mevlid Kandili

6 saat önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

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Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.


Kaymakam Tortop mesajında şunlara yer verdi:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Rebiü'l-evvel ayının 12'inci gecesine Mevlid Kandili adı verilmiştir.

Bizlere düşen, her sözü ve davranışı insanlığın ufkunu açan Peygamberimiz, Hz. Muhammed (S.A.V)'i kendimiz ve çevremiz olarak yeniden anlamak ve O'nun bize kazandırdığı, tevazu, hoşgörü, kardeşlik, sevgi, dostluk, güven, samimiyet, sadakat, vefa, hak ve doğru olanı temsil etme, haklının yanında yer alma, gibi değerlere hayatımızda yer vermektir. Bu geceyi sadece kendimiz için değil çevremizdeki insanlarla kucaklaşma için de bir fırsat olarak görmeliyiz.

Mevlid Kandili'nin, vatanımızın huzur ve mutluluğuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, Sandıklılı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum."

Eflatun Can TORTOP, Mevlid Kandili, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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