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Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

7 saat önce

Mevlid Kandili dualarla idrak edildiKIRIKKALE - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de dualarla idrak edildi.

Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

KIRIKKALE - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de dualarla idrak edildi.

Kırıkkale'de Mevlid Kandili dolayısıyla başta Nur Camii olmak üzere ibadethaneleri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Nur Camii'ndeki Mevlid Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan Mevlid-i Şerif, cemaat tarafından dikkatle takip edildi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından gecenin anlam ve önemini belirten vaaz verildi.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi havasını teneffüs etti.

Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Mevlid Kandili, Hz.Muhammed, Kırıkkale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:31 Kaynak: İHA
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