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Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

6 saat önce

Mevlid Kandili programı Camiye gelen vatandaşlar Vatandaşların namaz kılması İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın vaazından görüntü Adıyamanlılar, Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Mevlid Kandili programı

Camiye gelen vatandaşlar

Vatandaşların namaz kılması

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın vaazından görüntü Adıyamanlılar, Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Kandil dolayısıyla Ulu Cami ve Yeni Pınar camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camiyi dolduran vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerif'i dinledi ve dua etti.

Ulu Cami'de programa katılan İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Müslümanların Hazreti Muhammed'i örnek alması gerektiğini hatırlattı.

Mevlid Kandili programı, Müftü Taşcı'nın yaptığı duanın ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Kandil Dağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:21 Kaynak: AA
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