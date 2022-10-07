Beştepe Millet Camii
Mevlid Kandili programı
Mevlid Kandili programına katılan vatandaşlar
Kur'an-ı Kerim Tilaveti
Dualar edilmesi ve Salavatı Şerif okunması ANKARA - Beştepe Millet Camii'nde Mevlid Kandili idrak edildi.
Kaynak: AA
Mevlit Kandili, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Mevlid Kandili idrak edildi - Son Dakika
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