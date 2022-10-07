Mevlid Kandili idrak edildi - Son Dakika
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Mevlid Kandili idrak edildi

07.10.2022 22:21

Beştepe Millet Camii Mevlid Kandili programı Mevlid Kandili programına katılan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim Tilaveti Dualar edilmesi ve Salavatı Şerif okunması ANKARA - Beştepe Millet Camii'nde Mevlid Kandili idrak edildi.

Beştepe Millet Camii

Mevlid Kandili programı

Mevlid Kandili programına katılan vatandaşlar

Kur'an-ı Kerim Tilaveti

Dualar edilmesi ve Salavatı Şerif okunması ANKARA - Beştepe Millet Camii'nde Mevlid Kandili idrak edildi.

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Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevlid Kandili idrak edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mevlid Kandili idrak edildi - Son Dakika
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