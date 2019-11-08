Mevlid Kandili kutlandı - BİLECİK /

Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali'nin türbesi yanındaki Orhangazi Camisi ve Kayıboyu Camisinde Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kandil dolayısıyla Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret eden vatandaşlar, türbe bahçesinde bulunan ve 1331 yılında yaptırılan Orhangazi Camisi'nde namaz kıldı, dua etti.

DÜZCE:

Tek benzeri Pakistan'da bulunan ve Selçuklu mimarisiyle yapılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde, Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar namazın ardından düzenlenen programda sunulan ilahileri dinledi.