Son Dakika Haberleri: Mevlid Kandili'nde Eyüp Sultan Camii doldu taştı
Son Dakika Genel Mevlid Kandili'nde Eyüp Sultan Camii doldu taştı

Mevlid Kandili'nde Eyüp Sultan Camii doldu taştı

6 saat önce

Mevlid Kandili'nde Eyüp Sultan Camii doldu taştıİSTANBUL - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camii vatandaşların akınına uğradı.

Mevlid Kandili'nde Eyüp Sultan Camii doldu taştı

İSTANBUL - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camii vatandaşların akınına uğradı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili'ni idrak etmek için Eyüp Sultan'a gelen vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Mevlit Kandili'nde yatsı namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Yatsı namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde, Mevlidi Şerif ve Kuran-Kerim'i dinletisi yapıldı. Bazı vatandaşların ise Eyüp Sultan Camii avlusunda şeker ve lokum dağıttığı görüldü.

Mevlit Kandili dolayısıyla camiye gelen vatandaşlar, bugünün tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Vatandaşlar, Eyüp Sultan Camii de oldukları için huzur dolu olduklarını da belirtti.

Mevlid Kandili'nde Eyüp Sultan Camii doldu taştı

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
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