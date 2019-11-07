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Mevlid Kandili'ne doğru

6 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nursaçan, mesajında, Mevlid Kandili'nin insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan, hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren bu nebevi silsilenin son peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrif ettiği gece olduğunu belirtti.

Mevlid Kandili'nin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekişmesine, güçlenmesine vesile olacak en değerli gecelerden biri olduğunu vurgulayan Nursaçan, şunları kaydetti:

"Allah Resulü'nün gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve inkılabı yaşanmıştır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Mevlid-i Nebi'nin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle, tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid gecesini tebrik ediyor, rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum."

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy da mesajında kandillerin toplum hayatında çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri olduğunu aktardı.

Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik eden Gülsoy, "Sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden, lütuflarından birisidir. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden Peygamber Efendimiz, gerek hayat tarzı, gerekse ilahi söz ve davranışıyla insanlığın yolunu aydınlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi, Mevlid Kandili, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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