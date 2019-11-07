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Mevlid Kandili'ne doğru

7 saat önce

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Mevlid Kandili dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

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Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Mevlid Kandili dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Mevlid Kandili dolayısıyla müftülük binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Güven, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığının bir tema belirlediğini bu yılki temanın "Peygamber ve Aile" olduğunu söyledi.

Ailenin öneminin her kesim tarafından bilindiğini ifade eden Güven, son yıllarda aile hayatındaki değerlerde birtakım aşınmaların, yıpranmaların olduğunu belirtti.

Bu konuda medyaya da büyük görev düştüğünü vurgulayan Güven, "Aile huzuru ve aileyi korumaya yönelik yayınlar yapması medyamızın da başta gelen sorumlulukları arasındadır. Medyadaki özensiz yayınların aile hayatının bozulmasına önemli etkisi var. Bu nedenle ülkemizin ulusal ya da yerel medyasının görsel ve yazılı medyasının aile ve kültürel değerlerimize saygılı bir üslupla yayın yapması önemlidir." diye konuştu.

Güven, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü dolayısıyla kentte pek çok etkinlik düzenleyeceklerini dile getirdi.

Mevlid Kandili, Şahin Güven, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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