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Mevlid Kandili'ne doğru

7 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Özkaya mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayı şereflendirilişinin yıl dönümü vesilesiyle kutladığımız bir Mevlid Kandili'ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduğumuzu kaydetti.

Mübarek günler kendimizi sorgulamak ve İslam dinini layıkıyla anlamak için birer fırsat olduğunu belirten Özkaya, şöyle devam etti:

"Bu geceyi idrak ederken; sevgili peygamberimizin sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa rahmet olarak gönderildiğini unutmamalıyız. Güzel ahlakın tamamlayıcısı olan Hz. Peygamberimize iman etmenin, O'nun ümmeti olmanın ve O'nun sünnetinden ayrılmamanın mutluluğunu hep birlikte yaşamalıyız. Yaratılmışların en şereflisinin hayatını erişilmez bir serap gibi uzaktan seyretmek yerine, Allah Resulü'nün rahmet ve merhamet mesajlarını hakkıyla anlamak dileğiyle; tüm vatandaşlarımızın mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin başta ülkemize, Müslüman alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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