Mevlid Kandili ne zaman 2022? DİYANET Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? - Son Dakika
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Mevlid Kandili ne zaman 2022? DİYANET Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

18.08.2022 00:55
Mevlid Kandili ne zaman 2022? DİYANET Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin sene-i devriyesinin bu yıl hangi tarihe denk geleceği, milyonlarca Müslüman'ın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman 2022? DİYANET Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak bu tarih dualar ve ibadetlerle geçiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yayımladığı 2022 dini günler takvimine göre ise bu sene Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peki, Mevlid Kandili ne zaman 2022? DİYANET Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim tarihinde idrak edilecek.

Yılın son kandili Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler Kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

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