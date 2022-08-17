Müslüman alemi için önemli olan Mevlid Kandili ne zaman 2022 ve Mevlid gecesi hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul ediliyor. Mevlid Kandili ne zaman 2022? Mevlid gecesi ne zaman, hangi gün? Detaylar haberimizdedir…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Hz. Muhammet'in doğduğu gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili, bu sene 7 Ekim 2022 tarihine denk geliyor.

MEVLİD GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Mevlid Gecesi, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim 2022 Cuma tarihinde idrak ediyor.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid gecesi, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.