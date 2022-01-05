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Mevlide gittiği evin tavanından başına beton parçası düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Mevlide gittiği evin tavanından başına beton parçası düşen kadın yaralandı

05.01.2022 17:27
Mevlide gittiği evin tavanından başına beton parçası düşen kadın yaralandı

ADANA'da, hayatını kaybeden eniştesi için düzenlenen mevlide katılan Dursun Cengiz'in (65) başına, evin tavanından kopan beton parçası düştü.

ADANA'da, hayatını kaybeden eniştesi için düzenlenen mevlide katılan Dursun Cengiz'in (65) başına, evin tavanından kopan beton parçası düştü. Başı yarılan kadın, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki müstakil evde oturan Selahattin Solguntekin (86), bir süre önce hayatını kaybetti. Yakınları, Solguntekin için evinde mevlit düzenledi. Evin içinde Solguntekin için dua okunduğu sırada tavandan kopan beton parçası, mevlide katılan baldızı Dursun Cengiz'in başına düştü. Cengiz kanlar içinde kalırken, mevlide katılanlar şaşkınlık yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Mevlide katılanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Cengiz'i ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Cengiz'in başında yarık olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Cengiz'in, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Mevlide gittiği evin tavanından başına beton parçası düşen kadın yaralandı
Mevlide gittiği evin tavanından başına beton parçası düşen kadın yaralandı
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Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mevlide gittiği evin tavanından başına beton parçası düşen kadın yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mevlide gittiği evin tavanından başına beton parçası düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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