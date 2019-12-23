"Mevlidi Nebi" Bilgi ve Şiir Yarışması ödül töreni yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mevlidi Nebi' Bilgi ve Şiir Yarışması ödül töreni yapıldı - Son Dakika

"Mevlidi Nebi" Bilgi ve Şiir Yarışması ödül töreni yapıldı

6 saat önce

Erdek İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Erdek'te de "Mevlidi Nebi" Bilgi ve Şiir yarışması ödül töreni düzenlendi.

Erdek İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Erdek'te de "Mevlidi Nebi" Bilgi ve Şiir yarışması ödül töreni düzenlendi.


Mevlidi Nebi Peygamber Efendimiz (s.a.v) in Doğum yıl dönümü nedeniyle İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Ortaokullar ve Liseler arası Bilgi Yarışması ve Şiir Yarışması, ardından ödül töreni yapıldı.


Bilgi yarışması öncesi, ortaokul ve lise öğrencilerine seviyelerine uygun, Peygamber Efendimizi anlatan yaklaşık 500 kitap İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Kitap dağıtımı sonrası öğrencilerin okuduğu kitaplardan ortaokul ve liselerarası bilgi yarışması, Peygamber Efendimizi anlatan şiirden ise ortaokul ve liselerarası şiir okuma yarışması gerçekleştirildi.


Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasıyla başlayan ödül töreninde Erdek Müftüsü Adem Eser, açılış konuşmasında, öğrencilere Peygamber Efendimizin Mekke'de yaşadığı dönemi kısaca anlattı. Müftü Eser'in konuşmasının ardından Şiir Yarışması 1.cisi 18 Eylül Ortaokul öğrencisi Hasan Uslu, kendisini birincilik kürsüsüne taşıyan şiirini okudu.


Dereceye giren 16 öğrenciye İlçe Müftüsü Adem Eser ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz para hediyelerini takdim etti


Ödül törenine; Erdek Müftüsü Adem Eser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, lise ve ortaokulların müdürleri, Erdek Müftülüğü görevlileri ile öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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