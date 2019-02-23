Son Dakika Haberleri: Mevlidi Nebi Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Mevlidi Nebi Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

1 saat önce

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Mevlidi Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödülleri verildi.

Mevlidi Nebi Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül, System.String[]
Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Mevlidi Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 81 ilde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Mevlidi Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından hediyeleri verildi. Adıyaman Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen ödül töreninde, yarışmaya katılan 155 kişi içerisinde erkeklerde ve bayanlarda ilk 5'e giren öğrencilere ödül verildi. Yarışmanın 1'incileri Umre ile ödüllendirilirken, erkeklere kitap seti ve gömlek, bayanlara eşarp ve kitap seti hediye edildi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutlayarak, derece yapan öğrencileri tebrik etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:01 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Taşçı, Güncel
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