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Mevlit Kandili

7 saat önce

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ellibeş, mesajında, İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.

Bu mübarek gecede yapılacak duaların ve edilecek ibadetlerin kabul olmasını dileyen Ellibeş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen, cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık döneme kardeşliği, erdemi, ahde vefayı, güzel ahlakı ve bütün iyi davranışları getirerek şahsında insanlığın doğuşunu yeniden müjdeleyen Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini kutladığımız Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik ediyorum. Milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum. Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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