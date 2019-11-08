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Mevlit Kandili

7 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, beşeriyetin eşsiz rehberi, peygamberlik halkasının sonuncusu, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifinin sene-i devriyesini bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Hazreti Peygamberin söz, fiil ve uygulamalarıyla Müslümanlar ve bütün insanlık için her bakımdan en güzel örnek olduğunun altını çizen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"O, vahyin şekillendirdiği mükemmel hayatıyla beşeriyetin ufuk noktasıdır. İnsanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. Onun doğumu, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, gönüllere ve ruhlara hitap ederek bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı, örnek bir manevi ortamı tebliğ ve bizzat tatbik eden sevgili Peygamberimiz gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Trabzonlu hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili ile Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik ediyor, yüce mevladan barış, huzur ve kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum."

Mevlit Kandili, Hz.Muhammed, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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