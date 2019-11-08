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Mevlit Kandili

8 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Ordu Valisi Seddar Yavuz, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifini müjdeleyen Mevlit Kandil'ine ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden Hazreti Peygamberin gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlattığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Onun hayatı sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehberdir. Sünneti seniyyeyi merkeze koymadan İslam'ın yaşanması mümkün değildir. Bir Müslümanın onun örnek hayatıyla olan bağı ne kadar güçlü, ne kadar muhkem, ne kadar kavi ise diniyle olan bağı da o derece güçlüdür, o derece sağlamdır. Peygamber Efendimiz'in doğumunu kutlarken, aynı zamanda onun evrensel mesajlarını, iman ve ibadet hayatını, yüce ahlakını, kardeşlik hukukunu, adalet anlayışını tekrar hatırlamalı, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için her zamankinden daha çok gayret göstermeliyiz."

Vali Yavuz, Ordulu hemşehrilerinin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlit Kandili'ni tebrik ederek, bu gecenin tüm insanlığa huzur getirmesini, barış ve esenliğe vesile olmasını temenni etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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