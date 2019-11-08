Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Pekmezci, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlit Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Mevlidin kelime anlamının, doğum zamanı olduğuna işaret eden Pekmezci, şunları kaydetti:

"Rebi'ul-evvel, ilkbahar demektir. Her peygamberin ümmeti, kendi peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür. Adem aleyhisselam ve her şey onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, cennetler üzerine mübarek ismi yazılmıştır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir."