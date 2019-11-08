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Mevlit Kandili

6 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı, mesajında, Hazreti Muhammed'in dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ettiklerini söyledi.

Hz. Peygamber'in doğumunu anlamaktan asıl gayenin Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamak olduğunu ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti:

"Hazreti Peygamber'in eşsiz hayatının bilinmesi ve örnek alınması, her insanın yegane gayesi ve görevi olmalıdır. Çünkü hayatımız, Allah Resulü'nün sünnetine uygun yaşandığında anlam kazanır. Sevgili Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmalıyız. Tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık alemine sağlık ve esenlikler getirmesi temenni ediyorum."

Mevlit Kandili, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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