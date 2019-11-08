Mevlit Kandili

Amasya'da İl Müftülüğü tarafından Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Amasya'da İl Müftülüğü tarafından Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. İl Müftüsü Kadir Keşvelioğlu, cami cemaatine vaaz verip Mevlit Kandili'nin önemini anlattı.

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