Mevlit Kandili
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Amasya'da İl Müftülüğü tarafından Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:10 Kaynak: AA
Amasya'da İl Müftülüğü tarafından Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
İl Müftüsü Kadir Keşvelioğlu, cami cemaatine vaaz verip Mevlit Kandili'nin önemini anlattı.
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