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Mevlit Kandili

6 saat önce

Amasya'da İl Müftülüğü tarafından Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Amasya'da İl Müftülüğü tarafından Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İl Müftüsü Kadir Keşvelioğlu, cami cemaatine vaaz verip Mevlit Kandili'nin önemini anlattı.

Mevlit Kandili

Mevlit Kandili, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:10 Kaynak: AA
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