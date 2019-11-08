Batman, Siirt ve Elazığ'da, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Batman'da, İl Müftülüğü, Hazreti Muhammed'in doğum günü dolayısıyla Merkez Şevket Başak Camisi'nde mevlit programı organize etti.

Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit ve kasideler okundu, ilahiler seslendirildi ve salavatlar getirildi.

İl Müftüsü Turgut Erhan, verdiği vaazda, Mevlit Kandili'nin önemine işaret etti. Hazreti Muhammed'in ahlakından örnekler aktaran Erhan, insanlığın O'nun ahlakına, yaşantısına muhtaç olduğunu dile getirdi.

Program, Müftü Erhan'ın yaptığı dua ile sona erdi.

Siirt

Siirt'te vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Ensar, Ulu, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı, Halit Bin Velid ve Yeni Mahalle camilerinde gerçekleştirilen programlara katılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti.

Programlarda, Kur'anı Kerim ve okundu, ilahiler seslendirildi.