Mevlit Kandili coşkusu
6 saat önce
Malatya'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:52 Kaynak: AA
Malatya'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde program düzenlendi.
Hacı Yusuf Taş Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kur'an-ı Kerim okudu.
Malatya İl Müftülüğü tarafından cami avlusunda vatandaşlara şeker ikram edildi.
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