Mevlit Kandili coşkusu

İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde program düzenlendi.

Malatya 'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

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