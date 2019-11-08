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Mevlit Kandili coşkusu

6 saat önce

Malatya'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Malatya'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde program düzenlendi.

Hacı Yusuf Taş Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Malatya İl Müftülüğü tarafından cami avlusunda vatandaşlara şeker ikram edildi.

Mevlit Kandili coşkusu

Mevlit Kandili, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:52 Kaynak: AA
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Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
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