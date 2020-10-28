Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
28.10.2020 20:25
Cemaatin camiye gelmesi Kur'an-ı Kerim okunması İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in dua etmesi - KilisKilis'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.
Cemaatin camiye gelmesi
Kur'an-ı Kerim okunması
İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in dua etmesi - Kilis
Kilis'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.
Namaz öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaza durdu.
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