Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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Mevlit Kandili idrak edildi

07.10.2022 20:43

Vatandaşlara camiye gelmesi Dua edilmesi ve namaz kılınması Karabük'te akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Vatandaşlara camiye gelmesi

Dua edilmesi ve namaz kılınması

Karabük'te akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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