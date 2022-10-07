Vatandaşlara camiye gelmesi
Dua edilmesi ve namaz kılınması
Karabük'te akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Kaynak: AA
Karabük, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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