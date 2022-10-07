Malatya gündem haberi... Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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Malatya gündem haberi... Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Mevlit Kandili idrak edildi

07.10.2022 20:53

Edinilen Malatya haberine göre Mevlit Kandili dolayısıyla Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'teki camilerde program düzenlendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'teki camilerde program düzenlendi.

Şanlıurfa'da vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen kentin sakinleri, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua okudu.

Yatsı ezanı öncesi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Program sonrası vatandaşlara helva dağıtıldı.

Kentteki diğer camilerde de Mevlit Kandili idrak edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kent genelindeki camilere giden vatandaşlar, dua etti, namaz kıldı.

Namaz sonrası bazı camilerde vatandaşların ellerine gül suyu döküldü.

Malatya

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda vatandaşlar kandili dualarla idrak edip, namaz kıldı.

İl Müftü Yardımcısı Hasan Nacar'ın vaaz verdiği programın ardından Büyükşehir Belediyesince vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Darende ilçesinde ise Somuncu Baba Camii ve Külliyesi'nde program yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan ve mevlit okunan programda, şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlar için İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar tarafından dua edildi.

Gün içinde ise Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından kandil dolayısıyla "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" dağıtıldı.

Kilis

Kilis İl Müftülüğünce kandil sebebiyle Hacı Cümbüş Camisi'nde düzenlenen program, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in vaazıyla başladı.

Vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, namaz kılındı.

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Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya gündem haberi... Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya gündem haberi... Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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