Orhan Camisi bahçesinden İzmit görüntüsü
Caminin dışardan görünümü
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Camiye gelen vatandaşlar KOCAELİ - Mevlit Kandili idrak edildi.
Kaynak: AA
Mevlit Kandili, Kocaeli, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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