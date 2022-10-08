Mevlit Kandili kutlamaları - Son Dakika
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Mevlit Kandili kutlamaları

08.10.2022 17:25

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, Irak'ın Erbil kentinde coşkuyla idrak edildi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, Irak'ın Erbil kentinde coşkuyla idrak edildi. Erbil kentinin tarihi kalesi önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, kutlama etkinliklerine katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mevlit Kandili kutlamaları - Son Dakika

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