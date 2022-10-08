Mevlit Kandili kutlamaları

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, Irak'ın Erbil kentinde coşkuyla idrak edildi. Erbil kentinin tarihi kalesi önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, kutlama etkinliklerine katıldı.
Kaynak: AA
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