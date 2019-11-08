Son Dakika Haberleri: Mevlit Kandili kutlandı
Son Dakika Güncel Mevlit Kandili kutlandı

Mevlit Kandili kutlandı

7 saat önce

Edirne'de, başta Selimiye olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

Edirne'de, başta Selimiye olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

Edirneliler, son ilahi din İslam'ın tebliğcisi son Peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle başta Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Bülbül, Selimiye'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Mevlit Kandili'nin Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olduğunu belirterek, "Peygamberimiz insanlığa her anlamda örnekti. İnsanlık doğruya ulaşmak istiyorsa her dönemde onu örnek almalıdır." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılanlar, ellerini dua için semaya açtı.

İmamlardan oluşan ilahi grubu tarafından kasidelerin okunduğu programda İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.

Demirtaş, Mevlit Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunun tüm camilerde yaşandığını söyledi.

Kandillerin önemli günler olduğunu belirten Hüseyin Demirtaş, küslüklerin yerini kardeşliğe bırakması gerektiğini kaydetti.

Vaazın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Mevlit Kandili kutlandı

Mevlit Kandili, Selimiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:59 Kaynak: AA
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Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
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