Mevlit Kandili kutlandı

Zonguldak, Bartın, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da, Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Zonguldak'ta, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.

Programa İl Müftüsü Rüstem Can'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Bartın

Bartın'da Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Tek benzeri Pakistan'da bulunan ve Selçuklu mimarisiyle yapılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde, Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar namazın ardından düzenlenen programda ilahiler dinledi.

Kocaeli

İzmit ilçesinde kandil dolayısıyla vatandaşlar, kentteki tarihi camileri doldurdu.

İzmit'in fetih camisi olan Orhan Camisi ile Mimar Sinan tarafından 1571'te yapılan Fevziye Camisi'ni dolduran vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.

Camilerde vatandaşlara bu özel gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bilgiler verildi.

Akşam namazının ardından camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş namaz kılıp, dua etti.

Duanın ardından sona eren programlarda, camiye gelen vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Sakarya

Sakarya'da Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide programlar düzenlendi.

Serdivan Kampüs Camisi'nde vatandaşlar yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.

Camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş namaz kılıp, dua etti.

Program ve namaz sonrası vatandaşlara çay ve lokum ikram edildi.

-Bolu

Bollu'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıd, Siteler, Kalıcı Konutlar ve Yeşil Cami'de düzenlenen programlar, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Camilere gelen vatandaşlar yapılan dualara eşlik etti.

Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.

Programa İl Müftüsü Orhan Genç'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.