Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi - BOLU/ - Son Dakika

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla Bolu'daki camilerin hoparlörlerinden salavat sesleri yükseldi.

Mevlit Kandili münasebetiyle Bolu'da bulunan tarihi camilerden Yıldırım Beyazıd ve Kadı Cami başta olmak üzere kentteki tüm camilerde salavat okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlarda, Hazreti Muhammed'in manevi şahsiyetini selamlama anlamına gelen salavat sesi, saat 21.00 itibarıyla cami hoparlörlerinden yükseldi.

Salavatın okunmasının ardından hoparlörden Mevlit Kandili'nin islam alemine sağlık ve barış getirilmesi temennisinde bulunuldu.

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Mevlit Kandili nedeniyle Orhan Gazi Cami minaresinden tekbir ve salavat getirildi.