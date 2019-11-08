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Son Dakika Genel Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı

Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı

7 saat önce

Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştıKONYA - Konya'da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.

Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı

KONYA - Konya'da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.

Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Sultan Selim Camisi olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ellerini semaya açıp dua etti. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası camilerde okunan Kur'an-Kerim'i dinledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ziyarete açık olan Mevlana Hazretleri Türbesine gelerek dua eden vatandaşlar, bütün Müslümanların Mevlit Kandili'ni kutladıklarını ve herkes için dua ettiklerini ifade etti.

Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı

Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlit Kandili, Konya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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