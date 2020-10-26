Mevlit Kandili'ne doğru - Son Dakika

Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, bu yıl Mevlit Kandili'nin çarşamba günü idrak edileceğini bildirdi.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda "Peygamberimiz ve Çocuk" temasının işleneceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çocuklar bizim geleceğimiz ve umudumuzdur, Allah'ın bir emaneti ve sorumluluktur. Çocuklarımız ailemizin bir mutluluğu ve geleceğimizdir. Milletler her yeni nesil ile yeniden doğmaktadır ve çocuklarımızın ihmal edilmemesi sevgi ile yoğrulması ve güvenli bir ortamda büyümesi, ruh sağlığına beden gelişimine uygun olarak yetiştirilmesi gerekir."

Demirtaş, hafta nedeniyle İl Müftülüğü olarak bir dizi etkinlik hazırladıklarını sözlerine ekledi.