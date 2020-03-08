Mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiler - Son Dakika
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Mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiler

6 saat önce

Mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendilerSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavdan yiyenler karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanede gitti.

Mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiler

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavdan yiyenler karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanede gitti. 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sapanca Kurtköy Dibektaş Mahallesi'nde oturan S.T., bugün bebeği için evde mevlit okuttu. Mevlidin ardından tavuklu pilav ikram edildi. Akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlığı yaşayan 22 kişi Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Tetkikleri yapılan vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi atına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiler

Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:10 Kaynak: DHA
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