Mevlüt Aktan: Lig ya oynansın, ya oynanmasın

Lig'de ikinci ile dokuzuncu sıradaki takımların play-off oynamasının mantıklı olmayacağını dile getiren Mevlüt Aktan, "Koronavirüs pandemisi sonrası lig ya kaldığı yerden devam etsin ya da oynanmasın. Böyle bir mantık, böyle bir düşünce olamaz. Süper Lig ve TFF 1. Lig muhtemelen oynatılacak. Kulüpler kendi bulundukları pozisyona göre hem maddi hem manevi olarak salgının durumuna göre görüşlerini belirttiler. Biz şartların eşit olmasını istiyoruz. Küme düşen düşecek, çıkan çıkacak, oynanacaksa herkes oynayacak. Üst lige çıkarılacaksa da adaletli bir şekilde olacak" dedi.



"MÜTHİŞ BİR EMEK VE PARA HARCIYORUZ"



Manisa Futbol Kulübü olarak önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Mevlüt Aktan, "Biz sadece Manisa için yatırım yapmıyoruz, Türk sporuna yatırım yapıyoruz. A takıma yaptığımız kadar harcamayı altyapıya da yapıyoruz. Müthiş bir emek, müthiş bir para harcıyoruz. Bunu borçlanmadan yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kulüplerin mevcut durumlarından dolayı kimisinin parası yok, kimisinin SGK vergi borcu var, futbolcuya borcu var. Deplasmana gidecek parası yok. Ama biz altyapısıyla ve üst yapısıyla Süper Lig'i hedeflemiş, yatırım yapmış bir kulübüz" diye konuştu.



