Mevlüt Çavuşoğlu: 520 Binden Fazla Suriyelinin Dönüşü, Gönüllü ve Onurlu Bir Şekilde Gerçekleştirildi. Diğer Göçmenleri de Aynı Anlayışla Gönderdik - Son Dakika
Üye Girişi

Mevlüt Çavuşoğlu: 520 Binden Fazla Suriyelinin Dönüşü, Gönüllü ve Onurlu Bir Şekilde Gerçekleştirildi. Diğer Göçmenleri de Aynı Anlayışla Gönderdik

17.10.2022 16:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün, Covid öncesi 70-80 milyon olan ülkesini terk etmiş insan sayısı, 100 milyonu geçti. Bu, dünyada bir sorundur. Ama Türkiye için de kolay bir durum değil… 520 binden fazla Suriyelinin Suriye’ye dönmesi de gönüllü ve onurlu bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Afganistan’a, Pakistan’a, göçmenlerin geldiği ülkelere gönderdiğimiz o ülkelerin vatandaşlarını da aynı anlayışla ve o ülkelerle iş birliği yaparak gönderdik” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün, Covid öncesi 70-80 milyon olan ülkesini terk etmiş insan sayısı, 100 milyonu geçti. Bu, dünyada bir sorundur. Ama Türkiye için de kolay bir durum değil… 520 binden fazla Suriyelinin Suriye'ye dönmesi de gönüllü ve onurlu bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Afganistan'a, Pakistan'a, göçmenlerin geldiği ülkelere gönderdiğimiz o ülkelerin vatandaşlarını da aynı anlayışla ve o ülkelerle iş birliği yaparak gönderdik" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, daha sonra düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

" Yunanistan'ın ve onun destekçisi Frontex'in karnesi ortada. Tüm uluslararası kuruluşlar, Uluslararası Göç Örgütü, Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleri ve basın, Frontex'in desteğiyle Yunanistan'ın bu mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesini mercek altına aldılar. Aynı şekilde İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündeminde. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde. Her ne kadar üye ülkeler, yönetim olarak Yunanistan bu insanlık dışı muamelelerine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde Avrupa Parlamentosu da bu duruma el koymuş durumda.

"FRONTEX SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR"

Frontex, suç ortaklığı yapıyor. En son yine Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yani bunlar şöyle düşünüyor; 'Biz her şeyi yaparız, bunu da Türkiye'nin üzerine atarız ya da transit ülkelere atarız. Buna da herkes inanır'. Ama gerçekler ortada. Biz de gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz. Ayrıca, son bir hafta içinde 4 tane daha göçmen, ölü olarak Ege'den çıkartıldı. Bunların hepsi, Yunanistan'ın o botları şişlenmesi ve insanların denizin ortasında ölüme terk etmesiyle maalesef gerçekleşiyor. Diğer taraftan yine sınırda çırılçıplak insanların donarak nasıl öldüğünü görüyoruz, gördük. En son Türkiye-Yunanistan sınırında, yanlış hatırlamıyorsam 19 mülteci donarak ölmüştü. Çırılçıplak ölmüştü. Çünkü Yunanistan, bunları geri iterken üzerindeki her şeye el koyuyor, bir daha gelmesinler diye. Sadece kimlik veya diğer üzerindeki belgeler değil, kıyafetlerine bile el koyuyorlar. Dolayısıyla uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesi çok kabarık olan Yunanistan'ın, bu suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır. Ama maalesef buna inanmak isteyen, Yunanistan'ın her dediğini doğru kabul etmek isteyen, sadece doğru kabul eden değil, kabul etmemizi isteyen AB üyesi ülkelerde var. Zaten Yunanistan'ı da cesaretlendiren budur.

"520 BİNDEN FAZLA SURİYELİ, GÖNÜLLÜ VE ONURLU ŞEKİLDE GERİ DÖNDÜ"

Bugün, Covid öncesi 70-80 milyon olan ülkesini terk etmiş insan sayısı, 100 milyonu geçti. Bu, dünyada bir sorundur. Ama Türkiye için de kolay bir durum değil. Bir taraftan insani bir konu, bir taraftan toplumsal bir konu, hatta son zamanlarda bazı siyasilerin de suistimal etmesiyle siyasi bir sorun haline geldi. Ama biz, insani bir açıdan bakmayı hiçbir zaman unutmadık. İnsana yaraşır bir şekilde bizim, kim olursa olsun davranmak, geri gidecekse de onurlu bir şekilde olması lazım. 520 binden fazla Suriyelinin Suriye'ye dönmesi de gönüllü ve onurlu bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Afganistan'a, Pakistan'a, göçmenlerin geldiği ülkelere gönderdiğimiz o ülkelerin vatandaşlarını da aynı anlayışla ve o ülkelerle iş birliği yaparak gönderdik.

"AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDAKİ BARIŞ ANLAŞMASI GÜNEY KAFKASYA'NIN İSTİKRARI İÇİN ÖNEMLİ"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki kapsamlı bir barış anlaşması, Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı ve huzuru için son derece önemlidir. Ayrıca bizim de Ermenistan ile normalleşme sürecimiz başladı. Bunu, can Azerbaycan ile uyumlu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki her olumlu adımın bizim ilişkilerimize de katkısı olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Sonuçta artık Azerbaycan, topraklarını geri aldı. Provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğini daha önce de söyledik. Bir yol haritası belirlendi, buna odaklanması gerekiyor. Ermenistan'ın da buna çok ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var. Varılan mutabakatların uygulanması için herkes üzerine düşeni yapmalı."

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından konuştu: (1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından konuştu: (1) ÇAVUŞOĞLU YUNANİSTAN'IN SUÇU ARTTIKÇA TÜRKİYE'YE İFTİRA ATMAYA YELTENMESİ DOĞALDIR - 2 ÇAVUŞOĞLU YUNANİSTAN'IN SUÇU ARTTIKÇA TÜRKİYE'YE İFTİRA ATMAYA YELTENMESİ DOĞALDIR - 2
Kaynak: ANKA

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu: 520 Binden Fazla Suriyelinin Dönüşü, Gönüllü ve Onurlu Bir Şekilde Gerçekleştirildi. Diğer Göçmenleri de Aynı Anlayışla Gönderdik - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
15:08 Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 17:02:45. #1.13#
SON DAKİKA: Mevlüt Çavuşoğlu: 520 Binden Fazla Suriyelinin Dönüşü, Gönüllü ve Onurlu Bir Şekilde Gerçekleştirildi. Diğer Göçmenleri de Aynı Anlayışla Gönderdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement