Mevlüt Çavuşoğlu: "Aynı ideolojiden diye dağdaki teröristi meşru göstermeye çalışmak çok tehlikeli...
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Mevlüt Çavuşoğlu: "Aynı ideolojiden diye dağdaki teröristi meşru göstermeye çalışmak çok tehlikeli bir gelişmedir" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın, PKK'ya yönelik adımlarını olumlu buluyoruz ama yetersiz" "Bazı ülkelerin FETÖ'ye çok güçlü...
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
Mevlüt Çavuşoğlu: "Aynı ideolojiden diye dağdaki teröristi meşru göstermeye çalışmak çok tehlikeli bir gelişmedir"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
"Son zamanlarda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın, PKK'ya yönelik adımlarını olumlu buluyoruz ama yetersiz"
"Bazı ülkelerin FETÖ'ye çok güçlü destek verdiğini görüyoruz"
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