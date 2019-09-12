Mevlüt Çavuşoğlu: "Aynı ideolojiden diye dağdaki teröristi meşru göstermeye çalışmak çok tehlikeli bir gelişmedir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Son zamanlarda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın, PKK'ya yönelik adımlarını olumlu buluyoruz ama yetersiz"

"Bazı ülkelerin FETÖ'ye çok güçlü destek verdiğini görüyoruz"