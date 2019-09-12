Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: "Aynı ideolojiden diye dağdaki teröristi meşru göstermeye çalışmak çok tehlikeli...
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Mevlüt Çavuşoğlu: "Aynı ideolojiden diye dağdaki teröristi meşru göstermeye çalışmak çok tehlikeli...

32 dakika önce

Mevlüt Çavuşoğlu: "Aynı ideolojiden diye dağdaki teröristi meşru göstermeye çalışmak çok tehlikeli bir gelişmedir" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın, PKK'ya yönelik adımlarını olumlu buluyoruz ama yetersiz" "Bazı ülkelerin FETÖ'ye çok güçlü...

Mevlüt Çavuşoğlu: "Aynı ideolojiden diye dağdaki teröristi meşru göstermeye çalışmak çok tehlikeli bir gelişmedir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Son zamanlarda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın, PKK'ya yönelik adımlarını olumlu buluyoruz ama yetersiz"

"Bazı ülkelerin FETÖ'ye çok güçlü destek verdiğini görüyoruz"

Mevlüt Çavuşoğlu: Aynı ideolojiden diye dağdaki teröristi meşru göstermeye çalışmak çok tehlikeli...

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Almanya, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
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