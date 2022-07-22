Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü - Son Dakika
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Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü

22.07.2022 17:39
Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin, "Ukrayna’daki son gelişmeler başta olmak üzere Suriye ve Libya konularını ele aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin, " Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere Suriye ve Libya konularını ele aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ukrayna'dan tahıl ve gıda sevkiyatını mümkün kılacak anlaşmanın imza töreni için İstanbul'da bulunan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştük. Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere Suriye ve Libya konularını ele aldık."

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Erdoğan: Bu İmzalarla Birlikte Dünyaya Müjdeyi Vereceğiz Erdoğan: Bu İmzalarla Birlikte Dünyaya Müjdeyi Vereceğiz İSTANBUL- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü İSTANBUL- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Kaynak: ANKA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü - Son Dakika
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