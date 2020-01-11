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Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur."
6 saat önce
Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur. Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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