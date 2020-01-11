Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu: 'Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur.' - Son Dakika

Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur."

6 saat önce

Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur.

Mevlüt Çavuşoğlu:

Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur."

Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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