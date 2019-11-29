Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Erol hocayı seviyor
Son Dakika Spor Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Erol hocayı seviyor - Son Dakika Spor

Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Erol hocayı seviyor

6 saat önce

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve takım kaptanları tarafından karşılanan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra futbolculara birlikte akşam yemeği yedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Erol hocayı seviyor, System.String[]

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve takım kaptanları tarafından karşılanan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra futbolculara birlikte akşam yemeği yedi. Çavuşoğlu burada Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcularla bir süre sohbet etti.


Çavuşoğlu daha sonra yaptığı konuşmada, son 2 maçta şanssızlıklar yaşamasına rağmen Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı futbolla herkesin sevgisini ve saygısını kazandığını söyledi. Bunu herkesten duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Hocanız ve ekibini zaten seviyoruz ve güveniyoruz. Ara sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile de Alanyaspor hakkında konuşuyoruz. Daha doğrusu her maçtan sonra konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız da Erol hocayı çok seviyor. Yendiğiniz zaman seviniyor. Yenildiğiniz de veya berabere kaldığınızda ise üzülüyor" dedi.


"Yarın önemli bir maça çıkacaksınız"


Yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yarın önemli bir maça çıkacaksınız. Bir arkadaşımızın babasının cenazesi dolayısıyla maça yetişemeyebilirim. O yüzden bugün gelip başarılar dilemek istedim. Biz her zaman sizin yanınızdayız. İyi günde, kötü günde, kazansanız da, kaybetseniz de hep yanınızda olacağım. Yarın ve ondan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Maça yetişemesem de ilk fırsatta gelip sizi izleyeceğim" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Mevlüt Çavuşoğlu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kolarov'dan Fenebahçe yanıtı: Yorum yok
Barcelona'da Dembele 10 hafta sahalardan uzak kalacak Gaz miktarı 6 milyar metreküpe çıkarılacak! TANAP, Avrupa'ya bağlanıyor Rekor kıran Shane Larkin: Okyanusa taş atıyor gibi hissettim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 04:12:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Erol hocayı seviyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]