Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: "DAEŞ'i ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DAEŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse...
Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu: 'DAEŞ'i ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DAEŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse...

Mevlüt Çavuşoğlu: "DAEŞ'i ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DAEŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse...

2 saat önce

Mevlüt Çavuşoğlu: "DAEŞ'i ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DAEŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimizdir.

Mevlüt Çavuşoğlu:

Mevlüt Çavuşoğlu: "DAEŞ'i ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DAEŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimizdir."

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi
Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Bakan Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 14:09:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu: "DAEŞ'i ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DAEŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]