Mevlüt Çavuşoğlu: "DAEŞ'i ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DAEŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse...
2 saat önce
Mevlüt Çavuşoğlu: "DAEŞ'i ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DAEŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimizdir.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu: "DAEŞ'i ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DAEŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimizdir."
Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Bakan Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti