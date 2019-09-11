Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı
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Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO ekseninde bölgesel düzeyde güvenlik konularının ve Afganistan'a ilişkin konuların ele alındığı bildirildi. - ANKARA

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
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