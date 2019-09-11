Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO ekseninde bölgesel düzeyde güvenlik konularının ve Afganistan'a ilişkin konuların ele alındığı bildirildi. - ANKARA
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