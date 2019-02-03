Son Dakika Haberleri: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Cemal Kaşıkçı ve Venezuela Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Cemal Kaşıkçı ve Venezuela Açıklaması

1 saat önce

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Cemal Kaşıkçı ve Venezuela açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İslam düşmanlığına karşı koruyucu kanunlar yok" "Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetindeki iş birliğini yanlış anladı.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Cemal Kaşıkçı ve Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
"İslam düşmanlığına karşı koruyucu kanunlar yok"
" Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetindeki iş birliğini yanlış anladı. Sadece bizden bilgi almak ve bu bilgilerin kapatılması yönünde bir eğilim gösterdi. Suudi Arabistan'dan hiçbir bilgi alamadık"
"Kim ne yaptı, nasıl öldürdü biz biliyoruz. Batılı ülkeler susmaya, konuyu kapatmaya başladı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:15 Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Venezuela, Cemal Kaşıkçı, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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