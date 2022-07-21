Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Dohuk" Açıklaması: "Türkiye'ye Yönelik Suçlamaları Reddediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında dün Irak'ın Dohuk kentine yapılan saldırı ile ilgili, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır. Bizim her zaman hedefimiz Suriye'de PKK ya da YPG, PYD terör örgütleri olmuştur. Irak'ta da bugüne kadar mücadelemiz her zaman PKK terör örgütüne yönelik olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi de söyledik. Bu sis perdesi aralanmadan, Türkiye'ye yönelik bu suçlamaları reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında; dün Irak'ın Duhok kentinde yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

"Vefat eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz. İhtiyaç olursa yaralıların Türkiye'de tedavi olabileceğini, Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Bu saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada da net bir şekilde bunu yalanladık. Daha doğrusu Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya biliyor. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde terörle mücadelemizi sürdürüyoruz.

"TSK'DAN ALDIĞIMIZ BİLGİYE GÖRE, SİVİLLERE YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRIMIZ OLMAMIŞTIR"

TSK'dan aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır. Bizim her zaman hedefimiz Suriye'de PKK ya da YPG, PYD terör örgütleri olmuştur. Irak'ta da bugüne kadar mücadelemiz her zaman PKK terör örgütüne yönelik olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi de söyledik. Bu sis perdesi aralanmadan, Türkiye'ye yönelik bu suçlamaları reddediyoruz. Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz.

"IRAK MAKAMLARININ BU TUZAĞA DÜŞMEMESİ GEREKİYOR"

Bugüne kadar Irak'ın hatta Suriye'nin tüm komşularımızın sınır ve toprak bütünlüğünü herkesten daha güçlü bir şekilde destekledik. Irak'la ilişkilerimizin iyi gittiği bir dönemde terörle mücadelemizin başarılı olduğu bir dönemde böyle bir olayın gerçekleştirilmesi de manidardır. Bu aslında Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek için yapılan bir girişimdir ya da bir saldırıdır. Irak makamlarının da bu tuzağa düşmemesi gerekiyor."

"BİR GRUP HADSİZ BİZ VİZE OFİSİMİZE ASILI BAYRAĞIMIZI YAKTILAR"

Çavuşoğlu, sosyal medyadaki Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne girildiğine yönelik iddialara ilişkin, "Büyükelçiliğimize herhangi bir girme söz konusu değil. Irak makamları gerekli güvenlik tedbirlerini her yerde aldılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bazı vize ofislerimizin önünde, hatta bir grup hadsiz bir vize ofisimize asılı bayrağımızı yaktılar. Onun dışında eski büyükelçiliğimizin önünde bir gösteri oldu, daha sonra dağıldılar. Büyükelçiliğimize herhangi bir girme teşebbüsü olmadı. Irak'ta bir günlük yas ilan edildi. Büyükelçiliğimizde bayrağımız da yarıya indirildi bu yasa tüm imkanlarımızla birlikte katılmış olduk" diye konuştu.